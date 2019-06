Stranger Things 3: un servizio fotografico con la new entry Cary Elwes

Tra le novità che presenterà la terza stagione di Stranger Things una delle più rilevanti è l'ingresso nel cast di Cary Elwes, che interpreterà il sindaco Kline e parteciperà alla nuova stagione dello show dei fratelli Duffer, pronto a tornare con un nuovo ciclo di episodi che racconterà le nuove avventure di Undici e dei suoi amici.

Cary Elwes è il protagonista di un servizio fotografico di The Wrap in questi giorni, mentre l'attesa per il ritorno di Stranger Things è ai massimi livelli, visto che lo show debutterà il prossimo 4 luglio su Netflix con i nuovi episodi.

L'attore nei giorni scorsi aveva smentito le voci che accostavano il personaggio a Trump, affermando che il profilo non è stato ispirato al presidente degli Stati Uniti d'America.

"Non è Trump, è solo qualcuno pieno di sé e a cui piace il suono della sua voce" ha ribadito Elwes.



Stranger Things è una serie Netflix che racconta le vicende di un gruppetto di amici di Hawkins, fittizia cittadina dell'Indiana, e dei fenomeni misteriosi e sovrannaturali che sembrano accadervi, a partire dalla comparsa di una bambina ribattezzata Undici.

Nel cast torneranno Winona Ryder e David Harbour, con Millie Bobby Brown nei panni di Undici e Finn Wolfhard nel ruolo del leader dei ragazzini, Mike.

Il cast delle new entry comprende anche Maya Hawke e Jake Busey. Siete pronti a tornare ad Hawkins? E se non ricordate quello che è successo nelle stagioni precedenti ci pensa il cast con un video recap.