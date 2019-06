Stranger Things 3: il sindaco Kline promette un'estate divertente

Mancano pochi giorni al ritorno di Stranger Things su Netflix con la terza stagione distribuita il 4 luglio. Tutto pronto ad Hawkins per tornare a vivere le avventure di Undi e dei suoi amici. Nel frattempo su Twitter è stato diffuso un nuovo spot che mostra il sindaco Kline annunciare l'inizio di un'estate molto divertente e per nulla spaventosa.

Lo spot è stato girato in stile anni '80, proprio il decennio in cui è ambientata la serie e presenta anche una delle new entry di questo nuovo ciclo di episodi, ovvero il sindaco Kline, interpretato da Cary Elwes.

Un personaggio che molti hanno accostato al presidente degli Stati Uniti. Tuttavia Elwes ha ribadito che il personaggio non s'ispira a Trump.

La terza stagione di Stranger Things è ambientata nell'estate del 1985, con i ragazzi di Hawkins ormai nel pieno dell'adolescenza, tra amori e amicizie che sbocciano. Undi, Mike e gli altri dovranno capire come crescere senza perdersi.



Nel cast tornano Winona Ryder nel ruolo di Joyce Byers, David Harbour in quello dello sceriffo Hopper, insieme ai giovani protagonisti delle stagioni precedenti: Millie Bobby Brown è Undici, Finn Wolfhard torna nel ruolo di Mike, insieme a Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink e Noah Schnapp. I nuovi ingressi saranno, oltre a Cary Elwes, anche Maya Hawke, Jake Busey e Francesca Reale.

Se qualcuno di voi non ricorda gli eventi passati di Stranger Things ci pensano gli attori con un video recap.