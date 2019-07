Stranger Things 3: la Squadra Scoops al completo in una foto su Instagram

L'improbabile ma efficace team composto da Steve Harrington e Dustin Henderson era stata una delle cose più apprezzate dai fan durante la seconda stagione di Stranger Things. L'amicizia tra i due si è ulteriormente evoluta durante questi nuovi episodi, arrivando inoltre ad allargare la loro piccola squadra a due nuovi componenti.

Si tratta di Erica Sinclair, l'impertinente sorella minore di Lucas acclamata all'unanimità come nuovo personaggio preferito dei fan, e di Robin, collega di Steve alla gelateria Scoops Ahoy nonché primo personaggio dichiaratamente omosessuale della serie Netflix. Quest'ultima, inoltre, è interpretata da una figlia d'arte: si tratta di Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, che con la sua performance ha decisamente reso orgogliosi i suoi celebri genitori.

I quattro, noti ormai come la Squadra Scoops, sono stati ritratti in una fotografia postata sul proprio account Instagam da Gaten Matarazzo. "Scoops Troop forever!" Si legge nella didascalia della foto, subito commentata da migliaia di fan entusiasti di vederli ancora una volta insieme. Dato il successo riscosso possiamo mettere la mano sul fuoco sul fatto che i quattro detective in erba torneranno in azione durante la prossima stagione di Stranger Things.

Gaten a parte, anche un altro protagonista della serie ha attirato l'attenzione dei fan su Instagram: si tratta di David Harbour, che ha postato una fan art che allude al destino del suo Jim Hopper.