Stranger Things 3: Steve e Dustin nello spot esteso della New Coke

Netflix e Coca-Cola hanno reso disponibile la versione estesa dello spot pubblicitario della New Coke, ambientato all'interno del mondo di Stranger Things e frutto di un annuncio pubblicitario indirizzato a promuovere la bibita che era stata già lanciata una prima volta nel 1985.

Quella che all'epoca rappresentò una nuova variante del brand, in realtà non duro molto tempo sugli scaffali. La collaborazione, però, con quella che è ritenuta da molti come la serie moderna nostalgica per eccellenza, potrebbe ridare nuova linfa vitale alla bibita.

La New Coke e Stranger Thigs erano già apparsi insieme in un primo trailer, ma questo nuovo spot dalla durata di un minuto e mezzo si concentra maggiormente sui personaggi di Dustin e Steve. La primissima parte è dedicata ai personaggi di Max, Lucas, Undici e Mike, come nella prima clip. Le novità arrivano con Steve che dopo essere entrato nel cinema e prende una New Coke prima di entrare in sala. Dopodiché assistiamo al divertente siparietto tra i due protagonisti prima che tutto venga mostrato capovolto in perfetto stile Stranger Things.

Ricordiamo che la nuova stagione arriverà all'interno della piattaforma streaming di Netflix il prossimo 4 luglio, e il cast ha fatto sapere che secondo loro questa sarà la migliore stagione di Stranger Things.