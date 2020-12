Stranger Things: 3 teorie che potrebbero avverarsi nella quarta stagione

È passato più di un anno da quando la terza stagione di Stranger Things è arrivata su Netflix e adesso i fan non vedono l'ora che arrivi la quarta stagione considerando che purtroppo la sua lavorazione è stata vittima dei ritardi dovuti al COVID-19.

In ogni caso, mentre attendiamo notizie ufficiali anche sull'uscita della prima puntata, ecco alcune teorie interessanti su ciò che potrebbe accadere nella nuova stagione di Stranger Things (a proposito, ma cosa significa Stranger Things?):

Innanzitutto nella nuova stagione potremmo osservare una nuova Undici, più oscura e misteriosa. Alla fine della terza stagione, è stato rivelato che Undici aveva perso i suoi poteri dopo la battaglia alla Starcourt Mall, ma dobbiamo davvero credere che lo spettacolo continuerà semplicemente senza un'altra resa dei conti? La ragazza sta gradualmente dirigendosi verso la sua adolescenza, portando i suoi poteri ad allinearsi sempre più con le sue emozioni. Undici vivrà in un posto completamente nuovo senza il conforto di Hopper o del suo ragazzo Mike vicino a lei. Pensa che la sua figura paterna sia morta e potrebbe adattarsi ad andare in una nuova scuola a seconda di quando viene impostata la stagione. Non è una teoria folle presumere che Undici possa recuperare i suoi poteri, ma se questa volta fosse avvelenata dalla sua tristezza e dolore? Undici potrebbe diventare un personaggio più oscuro nella stagione 4 o addirittura il cattivo dell'intera stagione. In un recente suggerimento pubblicato dal team di sceneggiatori di Stranger Things, veniva inclusa la canzone di Florence + the Machine "Cosmic Love". La traccia parla di come affrontare la perdita di qualcuno, con un testo straordinario che afferma "così oscuro sono diventato". Insomma, le probabilità sono molto alte!

Un'altra teoria vedrebbe il collegamento degli eventi della quarta stagione di Stranger Things con il disastro della centrale nucleare di Chernobyl. Questa teoria avrebbe a che fare con l'anno stimato in cui si svolgerà la stagione 4 della serie. La prima stagione si è svolta nell'inverno del 1983, la seconda nell'autunno del 1984 e la terza nell'estate del 1985. L'unica stagione di qualsiasi anno che lo spettacolo deve ancora esplorare è la primavera, e si potrebbe immaginare che si svolgerà anche un anno dopo ovvero nella primavera del 1986, data in cui avvenne il disastro di Chernobyl. Nel contesto della serie, potrebbe, forse, avvicinarsi al disastro da un'altra angolazione. E se l'incidente fosse in realtà una copertura per un incidente correlato a Upside Down che si verifica nella serie? Inoltre, c'è qualcosa di stranamente nucleare nel mondo dell'Upside Down. Ci sono detriti ovunque e se i Demogorgoni fossero umani dismorfici partiti dalla pericolosa tecnologia?

Infine concludiamo con una delle relazioni nascenti nella terza stagione di Stranger Things, ovvero quella tra Joyce di Winona Ryder e Hopper di David Harbour. I due ovviamente si prendono cura l'uno dell'altro e condividono un legame unico. Sembra che l'arco narrativo del personaggio principale di Joyce stia finalmente trovando la felicità nella sua vita e Hopper potrebbe essere la sua ancora di salvezza. Nello spirito di questo, la parte di Joyce nella quarta stagione potrebbe ruotare attorno a un'altra folle comunicazione in corso. La scena delle luci di Natale della prima stagione è memorabile e sarebbe un ottimo modo per tirare le corde del cuore dei fan se Hopper potesse in qualche modo dire a lei e ad Undici che è vivo utilizzando questo metodo. La scienza dietro l'intera faccenda è un po' nebbiosa, ma forse attraverso l'Upside Down può accedere al tipo di segnale che Will ha utilizzato all'inizio dello spettacolo.

Esposte queste tre teorie, quando esce la quarta stagione di Stranger Things? Ecco tutto ciò che sappiamo!