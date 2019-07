Stranger Things 3: un testimonial d'eccezione per la nuova stagione

Continuano le citazioni degli anni '80 da parte dello show di punta del catalogo Netflix. Siamo sicuri che tutti i fan di Stranger Things apprezzeranno il nuovo spot pubblicitario condiviso dalla pagina Facebook della serie TV, con protagonista uno dei personaggi più famosi conosciuti da chi ha vissuto i mitici eighties.

Pronto ad affrontare i pericoli presenti nel mondo di Eleven e Mike Wheeler troviamo Uan, celebre mascotte del programma per bambini Bim bum bam nonché uno dei pupazzi più celebri di Mediaset.

Non è la prima volta che i due canali collaborano, come potete leggere dal palinsesto di Italia 1 creato per omaggiare Stranger Things, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere due show così distanti come l'opera creata da Matt e Ross Duffer e il programma con protagonista il pupazzo rosa antropomorfo, partecipare allo stesso spot televisivo.

Così mentre si avvicina la data di uscita della terza stagione della serie, i fan potranno immaginare cosa accadrebbe a Uan se si trovasse a combattere contro un Demogorgone.

Le nuove puntate dello show andranno in onda il 4 luglio, nel frattempo possiamo leggere le prime recensioni di Stranger Things 3, che sembrano confermare la buona riuscita degli episodi con protagonisti Mike, Will, Dustin e Lucas.

Cosa ne pensate di questo pazzo spot? Scrivete il vostro parere tra i commenti!