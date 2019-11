Stranger Things 3 trionfa ai People's Choice Awards: è la serie dell'anno

Nonostante ci sia molto hype per serie come The Mandalorian o The Witcher, Stranger Things è ancora uno degli show più importanti nel panorama televisivo attuale, come ha confermato la serata di ieri, in cui si è imposta ai People's Choice Awards 2019.

La serie dei Fratelli Duffer ha infatti conquistato il premio più importante della serata, quello per il Miglior Show del 2019, battendo una concorrenza composta da veri e propri giganti della televisione, come Game of Thrones, The Big Bang Theory. Grey's Anatomy, Riverdale, This Is Us, The Walking Dead e WWE Raw.

Stranger Things 3 ha portato a casa anche il premio come Miglior Serie Drama. A ritirare il premio c'erano Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, che hanno ringraziato i fan a nome di tutta la gente che ha lavorato allo show, rivelando di non vedere l'ora che gli stessi fan possano vedere la quarta stagione.

Stranger Things 4 è già stato annunciato da Netflix infatti, con tanto di primissimo teaser, ed è stato anche rivelato il titolo del primo episodio di Stranger Things 4, anche se manca ancora una data d'uscita ufficiale. Basandosi su quelle delle stagioni precedenti, è lecito supporre che la quarta potrebbe arrivare alla fine del 2020 o l'inizio del 2021. Staremo a vedere.