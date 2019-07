Stranger Things 3: Undici e Mike protagonisti nel nuovo video di Netflix

Ieri e oggi la maggior parte degli utenti di Netflix saranno impegnati nella visione della terza stagione di Stranger Things. Recentemente il colosso dello streaming ha reso pubblico un video che ripercorre la storia del rapporto di due tra i personaggi più iconici della serie: Undici e Mike.

Prima di sapere quali personaggi diranno addio a Stranger Things, potrebbe risultare utile il recap che ha come protagonisti gli attori Finn Wolfhard e Millie Bobby Brown. Il tenero sentimento che li lega è sempre stata una delle colonne portanti della serie.

Il video, dalla durata di cinque minuti circa, riavvolge il nastro degli eventi e ci riporta alle prime due stagioni. Nelle prime sequenze assistiamo al loro incontro e al tentativo di Mike di cercare di aiutare la nuova amica, prima cercando di capire il significato del suo e nome e, successivamente, presentandola al suo gruppo di amici composto da Dustin, Lucas e Will. Dopo il cambio di look e le conseguenze del potere di cui è dotata la ragazza, si giunge al drammatico finale della prima stagione, in cui Undici si sacrifica per salvare Mike e i suoi amici.

Nella seconda stagione i due protagonisti sono cresciuti, Undici, dopo tanto tempo, ritorna cambiata dal resto del gruppo e pronta a proteggerli dal nuovo attacco dei demoni. La sequenza finale che viene mostrata è quella del ballo scolastico, dove i due ragazzi si baciano.

Cosa ne pensate della terza stagione della serie? Avete già visto il finale, che l'attore David Harbour ha definito un capolavoro di episodio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.