Stranger Things 4 parte 2: la reazione dell'amatissima star alla morte del suo personaggio

ATTENZIONE. SEGUONO SPOILER STRANGERS THINGS PARTE 2 Sapevamo che non tutti sarebbero sopravvissuti alla seconda parte della quarta stagione. Ma nonostante le avvertenze dei fratelli Duffers, la morte di quel personaggio ha fatto comunque male. Più male del previsto.

Come sappiamo, per far guadagnare più tempo possibile a Steve, Nancy e Robin, incaricati di infiltrarsi nella tana di Vecna ​​per ucciderne il corpo fisico, Dustin ed Eddie hanno fatto da esca per tenere occupati i Demobat.

Ma quando le cose iniziano a farsi veramente difficili, Eddie decide di non tirarsi indietro e di affrontare faccia a faccia lo sciame di Demobats, cosa che lo condurrà però ad una morte straziante. Quando Dustin lo raggiunge, è già troppo tardi ed Eddie muore tra le sue braccia.

Ecco le parole di Joseph Quinn, che ha recentemente parlato con RadioTimes dopo il rilascio della parte 2 di Stranger Things 4, che ha fatto crashare Netflix, rivelando di essersi sentito davvero fortunato per aver preso parte a questa avventura, anche se solo per un breve periodo:

“Sono felice che le persone abbiano risposto in questo modo ad Eddie, quindi se gli manca, allora è una cosa adorabile. È molto gratificante. […] Penso che ci sia un grande inizio, una grande via di mezzo e una grande fine per il personaggio. E come attore, vuoi personaggi con quel tipo di archi narrativi. Quindi, anche se sarebbe stato fantastico tornare per un'altra stagione e riunirsi di nuovo con tutte quelle persone adorabili, penso che sia stato un finale brillantemente realizzato per un personaggio scritto in modo brillante".

Per concludere, vi lasciamo con la nostra recensione di Stranger Things 4 parte 2.