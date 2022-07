Stranger Things 4, l'account di D&D omaggia QUEL momento con Eddie

L'account social di Dungeons & Dragons ha deciso di dedicare un post al personaggio di Joseph Quinn, Eddie Munson, uno dei più apprezzati del ciclo 4 di episodi di Stranger Things, il cui volume conclusivo è disponibile su Netflix.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla quarta stagione di Stranger Things. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Stranger Things 4 Volume 2.



Il 1° luglio, giorno in cui Netflix ha pubblicato il secondo volume della quarta stagione, sull'account social di Dungeons & Dragons è comparso un post che riguarda una sequenza dell'episodio finale, Capitolo Nove: Il piano, che mostra Eddie (Quinn) impegnato in un assolo con la chitarra elettrica nel Sottosopra.



Un'emozionante esibizione di Master of Puppets dei Metallica, molto apprezzata, come testimonia il post dell'account social di D&D.

Dungeons & Dragons ha un significato speciale per Stranger Things sin dalla prima stagione, perché vi giocano i giovani personaggi principali della serie ed è così che chiamano i vari villain della serie, dal Demogorgone, al Mind Flayer fino a Vecna. La quarta stagione introduce l'Hellfire Club, capitanato da Eddie Munson, composto da un gruppo di studenti della Hawkins High School che s'incontrano per giocare a D&D, tra cui Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) e Dustin (Gaten Matarazzo).



L'assolo di Eddie su Master of Puppets contribuirà a rilanciare la canzone come successo con Running Up That Hill? In ogni caso Kate Bush ha recensito Stranger Things 4, da grande fan della serie.