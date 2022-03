Stranger Things 4, in che anno sarà ambientata la nuova stagione?

Non è un mistero, fra i tanti che invece compongono Stranger Things, che la serie dei Duffer Brothers debba molto alle sue ambientazioni Anni '80. Quanti anni saranno trascorsi fra la terza stagione e la quarta in arrivo? Rinfreschiamoci la memoria in vista della sua distribuzione: ci potrebbero essere almeno tre linee temporali.

All’arrivo della lettera aperta pubblicata dai Duffer Brothers che ha motivato la fine di Stranger Things alla quinta stagione, le reazioni del pubblico hanno spaccato in due gli spettatori. Chi, ovviamente, piangerà la fine di uno show che è stato fra i primi a imporre il nuovo volto produttivo di Netflix. E chi invece, anche giustamente, approva la decisione dei Duffer di mantenere i loro piani originali, o quasi, per non diluire troppo a lungo le storie dei nostri protagonisti. Ed è proprio il tempo, il grande dilemma della prossima stagione – ecco qui le due finestre di distribuzione di Stranger Things 4. Sia quello che ci divide, nella realtà, dai primi episodi, sia quello che troveremo trascorso, nella finzione, dalla fine della terza stagione.

La serie ha inizio nel 1983, quando Undi (Millie Bobby Brown) si libera dal laboratorio di Brenner (Matthew Modine) e Will Byers finisce prigioniero del Sottosopra. Le successive tre stagioni sono ambientate esattamente in tre annate consecutive, mostrando la crescita del gruppo di amici nei loro anni di scuola: 1983 la prima, 1984 la seconda, 1985 la terza. La quarta in arrivo seguirà questa consuetudine, come ci indica una coordinata precisa: il “presente” di questa stagione ripartirà a sei mesi dalla Battaglia di Starcourt. E visto che l’ultima stagione ripercorreva i mesi estivi del 1985, ci ritroveremo già verso febbraio del 1986. Ma c’è un’importante postilla da fare e a rivelarcela sono i trailer come il poster ufficiale.

Abbiamo parlato di “presente” perché solo tre dei quattro archi narrativi saranno ambientati nel 1986: i Byers e Undi trasferitisi in California; il povero Hopper prigioniero dei russi in Kamchatka; chi è rimasto a Hawkins per indagare sul Sottosopra. Il quarto, ripreso da un teaser dedicato, dovrebbe mostrare dei flashback a quando Undi era ancora prigioniera di Brenner, visto che vediamo il laboratorio ancora in uso e il suo numero identificativo su una porta, oltre a sentire la voce di Brenner ormai morto. Potrebbero essere i primi anni di vita di Undi – quindi i gloriosi ’70 – o più probabilmente il triennio in cui migliorò i poteri, dal 1980 al 1983.

Altra linea temporale potrebbe averla offerta il trailer Creel House, direttamente collegato ai protagonisti rimasti a Hawkins. Il gruppo investiga infatti su una casa abbandonata di cui vediamo i proprietari originali, un’allegra famiglia trasferitasi lì nel corso degli Anni ’50. Non sappiamo quanto spazio verrà dato a questi ultimi, ma il fatto che siano presenti nel trailer fa pensare che anche solo metà episodio potrebbe essere dedicato a loro e che potrebbero essere invece i protagonisti del primo prequel di Stranger Things fra gli spin-off annunciati.