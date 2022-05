Stranger Things 4: arriva una nuova serie di Funko Pop!

Dopo l'arrivo dei poster di Stranger Things 4 e del trailer della serie Netflix che ne anticipa l'uscita, vengono pubblicati anche i Funko Pop che rappresentano i personaggi protagonisti.

Nelle immagini dei Funko vediamo Undici, Steve, Robin, Lucas, Will, Mike, Dustin e Max che sfoggiano tutti dei nuovi look ispirati agli anni '80. A spiccare sono Max con in mano un Walkman e Dustin con un coloratissimo cappello, ma anche le varianti presenti dei personaggi.

Ma non finisce qui, perché c'è anche un pacchetto esclusivo su Target in cui vediamo Eleven, Dustin, Mike e Lucas nei loro look ormai iconici della prima stagione. L'ultima esclusiva sarà poi di Amazon ed è un altro flashback di Eleven nel suo completo indossato nella stagione 1. Da tutti questi arrivi legati al passato, sembra che il quarto capitolo di Stranger Things conterrà molti flashback, ma non abbiamo altre notizie sulla questione.

Oltre alla linea principale di Funko, ci saranno anche quattro portachiavi di Eleven, Steve, Robin e Dustin. A concludere questa serie di arrivi ci sono i nuovi Mystery Mini che includono letteralmente ogni personaggio della serie, compreso il Demogorgone. Anche questi conterranno tre esclusive: Dustin con un vestito diverso, Eleven con il suo costume della s1 e la dottoressa Brenner. E voi, avete intenzione di acquistarne qualcuno? Fatecelo sapere nei commenti!