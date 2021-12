Stranger Things 4: è in arrivo un nuovo fumetto ma i ragazzini stavolta sono russi

La Dark Horse è pronta a lanciare sul mercato una miniserie a fumetti dedicata al mondo di Stranger Things, che lo ricordiamo tornerà con la sua quarta stagione nell'estate 2022. Questa miniserie sarà divisa in quattro parti e sarà ambientata in Russia dove anche il gruppo di ragazzini protagonista sarà di quella nazionalità. Scoprite i dettagli.

Questa miniserie a tema sovietico è stata scritta da Michael Moreci, Todor Hristov, Dan Jackson e Nate Piekos e arriverà nel mese di marzo 2022 grazie alla Dark Horse. Il titolo ufficiale è Stranger Things: Kamchatka! Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale della miniserie:

"Uno scienziato russo viene rapito dalle truppe sovietiche, senza lasciare nulla ai suoi due figli adolescenti, eccetto un caso misterioso e innumerevoli domande. Mentre il padre è costretto a trasformare in arma un mostro proveniente dagli Stati Uniti, i due adolescenti intraprendono un viaggio straziante e pericoloso per trovarlo, con l'aiuto di un improbabile alleato: una vecchia ma estremamente mortale ex spia del KGB."

Da quanto scritto sopra sembra che anche i russi abbiano il loro Demogorgone e che quello di Stranger Things sia un universo in rapida espansione e dalle potenzialità sconfinate. La prima parte di questa miniserie sarà disponibile dal 23 marzo 2022 ed è già disponibile al pre-order. In calce su questa news potete visualizzare la copertina ufficiale.

Dal trailer di Stranger Things 4 abbiamo appreso che la nuova stagione arriverà nel corso dell'estate del 2022, ma quale sarà l'esatta data d'uscita di Stranger Things 4? Considerando che la prima e la terza stagione sono uscite a luglio, sarebbe probabile che la quarta seguisse quel trend, e arrivasse su Netflix proprio nel mese di luglio.