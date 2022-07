Stranger Things 4: l'arrivo in streaming del Volume 2 ha fatto crashare Netflix!

Il Volume 2 di Stranger Things 4 è già così popolare da essere direttamente responsabile del crash di Netflix. Leggendo Twitter è emersa che i fan che si sono accalcati per guardare in massa i due episodi rimanenti della quarta stagione, poco dopo la sua uscita, si sono rivelati troppo pesanti da gestire per i server della piattaforma streaming.

In risposta alla notizia, la star Jamie Campbell Bower, che interpreta il nuovo antagonista della serie, Vecna, ha twittato: "Avete rotto internet!".

Parte della folle corsa dei fan di Stranger Things per guardare gli episodi finali della quarta stagione, "Chapter Eight: Dear Papa" e "Chapter Nine: The Piggyback", probabilmente deriva dal desiderio di evitare spoiler. Questo è particolarmente vero dopo che un account di un fan di Stranger Things ha apparentemente spoilerato il destino di uno dei personaggi, nel dettaglio il personaggio di Max, alla vigilia della data della première del Volume 2.

Alla fine, però, questo si è rivelato un falso allarme, dato che le immagini della Sink truccata in modo raccapricciante sono state successivamente confermate come foto del dietro le quinte della trilogia di Fear Street di Netflix.

C'è stato anche un piccolo rischio di spoiler da parte di almeno una delle co-star di Sink, dopo che Maya Hawke ha rivelato di aver dimenticato i dettagli del finale della quarta stagione di Stranger Things. La Hawke, che interpreta Robin Buckley, ha dichiarato di essere confusa sulle specifiche di entrambi gli episodi a causa del lungo ciclo di produzione dello show.

"Beh, il fatto è che li abbiamo girati molto tempo fa. Ci vuole molto tempo per metterli insieme, e quindi so che so cosa succede [nella stagione 4, volume 2] ma non ricordo esattamente. Non li ho ancora visti e non mi ricordo esattamente. Quindi, non vedo l'ora di vedere come si concluderà", ha dichiarato l'attrice.

L'ultimo episodio di Stranger Things, secondo gli attori, è praticamente un film. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Stranger Things 4 Volume 2.