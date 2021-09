Stranger Things 4, in arrivo un nuovo teaser dall'evento TUDUM di oggi

Robert Englund interpreterà Victor Creel nella quarta stagione di Stranger Things ed in occasione dell’evento globale di Netflix che si svolgerà oggi, TUDUM, scopriremo qualcosa in più sul suo personaggio.

Oggi, 25 settembre, il servizio di streaming diffonderà suggerimenti sul personaggio "disturbato e intimidatorio" interpretato dall'attore di Nightmare - Dal profondo della notte nella stagione 4.

Netflix aveva annunciato l’ingresso nel cast di Englund insieme ad altre sette nuove new-entry l'anno scorso, descrivendo Creel come un uomo "imprigionato in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio negli anni '50".

Le immagini di un giornale del 1959, che potete vedere in calce alla notizia, mostrano un flash di "un omicidio che ha scioccato una piccola comunità", affermando che un "demone vendicativo" ha ucciso una famiglia di quattro persone. Come Undici (Millie Bobby Brown), dotata di poteri psicocinetici, il numero "003" suggerisce che Creel sia tra i primi soggetti di prova del Progetto MKUltra, che iniziò la sperimentazione a Hawkins, nell'Indiana, nel 1953.



Dopo che l'attore Gaten Matarazzo ha definito Stranger Things 4 "la stagione più spaventosa rispetto alle tre precedenti", Finn Wolfhard ha descritto la nuova stagione come "la più oscura" di sempre.



La produzione della nuova stagione è stata interrotta l'anno scorso a causa del COVID-19. Le riprese sono state sospese per diversi mesi prima di riprendere a settembre 2020, concludendosi finalmente all'inizio di questo mese. Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita per la stagione 4, ma è probabile che annuncerà il ritorno di Stranger Things durante l’evento TUDUM di oggi che potete seguire su Twitch insieme a Everyeye.it.



Intanto, se siete curiosi, potete scoprire com'è nata Stranger Things e come è arrivata sui nostri scherminel nostro approfondimento.