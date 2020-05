Stranger Things 4, aspettatevi tanta oscurità: ecco nuovi dettagli sulla serie Netflix

Sebbene anche Stranger Things abbia dovuto chiudere i battenti a causa dell'emergenza sanitaria in corso, la quarta stagione è pronta e tutto il cast non vede l'ora di riprendere la produzione. Comicbook ha intervistato il coordinatore degli stunt Hiro Koda, che ha dato importanti aggiornamenti sul futuro della serie TV targata Netflix.

Hiro Koda è a capo delle acrobazie e coordina tutte le scene di stunt in Stranger Things. Prima che la pandemia chiudesse la produzione, è riuscito a girare due episodi della quarta stagione, e assicura i fan su quello che li aspetta: "Tutto quello che posso dirvi è che la quarta stagione sarà più "dark". Ci saranno grandi sorprese e torneranno tutti i vostri personaggi preferiti. Sarà epico".

Ma quando riprenderanno a girare? Come sappiamo il mondo dello spettacolo è uno dei settori più colpiti dalla crisi attuale, e ritornare alla normalità risulta ancora difficile senza direttive chiare da seguire durante i lavori.

Koda è perplesso riguardo questo punto: "Sto cercando di capire quando le produzioni torneranno. Di solito giriamo solo ad Atlanta, ma quest'anno siamo stati distribuiti in due luoghi diversi, e la maggior parte del cast viene dalla California, quindi l'altro problema è capire quando deciderà di riaprire la California, e quando gli attori si sentiranno a proprio agio a venire ad Atlanta. E anche capire come gestirci tutti con i nuovi protocolli [di sicurezza]".

Il tipo di scene fisiche che devono essere girate non sono facili da fare con le attuali restrizioni di distanziamento sociale, dato che le produzioni cinematografiche devono essere al 100% per funzionare, e se nel dietro le quinte tutti possono indossare mascherine e guanti, per gli attori non è pensabile una cosa del genere: "Tutte le acrobazie che facciamo comportano un contatto fisico perché stiamo combattendo, abbiamo a che fare con il cast messo in imbracature per farli volare. E le acrobazie sono sempre un lottare e rotolarsi. Quindi sarà una cosa interessante capire come fare".

