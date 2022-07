Stranger Things 4, l'autore dei sottotitoli: 'Abbiamo preso un po' in giro il pubblico'

Stranger Things 4 è da record e come molti fan avranno notato, almeno nella versione originale, questa serie ha potuto contare su una serie di sottotitoli alquanto fuori dal comune che, sarebbero stati realizzati ad hoc proprio per trollare il pubblico.

In molti sul web hanno sottolineato quanto le parole utilizzate nei sottotitoli volessero di fatto mostrare tutta l'intensità delle azioni compiute da Vecna, risultando a tratti addirittura fin troppo ridondanti. Abbiamo visto frasi come "tentacoli che ondeggiano umidicci" o "gorgoglio dissonante" nel corso di alcune delle scene più iconiche dello show, e stando a quanto riferito dal responsabile dei sottotitoli Jeff T. e il suo editore Karli Witkowska questa scelta sarebbe stata compiuta proprio per prendersi un po' gioco del pubblico.

"Specialmente in uno show come Stranger Things in cui il suono è così fondamentale nel modo in cui la storia viene raccontata, tutto è fatto con intenzionalità, con uno scopo. Penso che i Duffer siano perfettamente consapevoli, mi sembra, della tradizione con cui si confrontano. Si stanno cimentando con i grandi film dell'orrore, e tutte le caratteristiche di quelle creature, giusto? Sanno che l'escalation lenta e costante di una singola nota solitaria può definire la sensazione di attesa e terrore. Sanno quale è il valore di ogni singolo suono, quindi per noi è fondamentale avere pieno accesso all'audio in uno spettacolo come questo, così possiamo replicarlo fedelmente. Onestamente, di "tentacoli che ondeggiano umidicci" ne ho visti molti. Devo ammettere che stavamo trollando, abbiamo preso un po' in giro il pubblico. Inoltre, nell'ultimo anno o due, ho guardato i vari flussi ASMR per capire quali parole suscitano un certo tipo di risposta nelle persone. Ora questi termini sono entrati nella mia personale banca di parole e continuerò ad usarli".

