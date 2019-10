Stranger Things 4: gli autori stuzzicano i fan promettendo nuovi indizi

Non è passato molto dall'annuncio della quarta stagione di Stranger Things, eppure siamo già sommersi da teorie e ipotesi su cosa potrebbe accadere. Gli autori della celebre serie Netflix ne hanno approfittato per stuzzicare i fan con la promessa dell'arrivo di nuovi indizi.

Che fine ha fatto lo sceriffo Hopper? David Harbour, l'attore che interpreta il personaggio è arrivato a chiamare i Duffer Brothers in diretta, durante il Late Night con Seth Meyers, per chiederglielo. E ancora: dove andranno Joyce, Will, Jonathan ed Eleven? Chi è l'americano prigioniero dei russi? Chi sarà il nuovo villain della stagione? E tante altre.



In mezzo a questa marea di domande, l'account Twitter ufficiale della writers' room ha pubblicato un messaggio in cui preannuncia l'arrivo di nuovi indizi, come potete vedere in calce all'articolo. Il post è a metà tra il serio e il faceto, con l'account che aggiunge "prima fatemi pranzare. torno presto". In seguito, più che l'arrivo di indizi veri e propri, c'è stato il lancio di una simpatica iniziativa: "ogni venerdì verranno elencati 5 film che sono stati discussi dagli scrittori durante la settimana. Questi film sono in qualche modo collegati alla quarta stagione".



I primi cinque film elencati sono: "The Peanut Butter Solution; La leggenda del re pescatore; Bill and Ted’s Bogus Journey(Un mitico viaggio ndr); C'è posta per te; Gente comune". Magari potrebbero fornire uno spunto per capire dove si andrà a parare con la storia, o almeno dare un'idea delle fonti di ispirazione usate dagli autori.



Nell'attesa di avere maggiori informazioni, abbiamo provato a ipotizzare cosa potrebbe succedere in Stranger Things 4.