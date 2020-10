Stranger Things 4, avvistati sul set tre nuovi personaggi: ecco le foto

Dopo il lungo stop causato dalla pandemia, le riprese della quarta stagione di Stranger Things sono ripartire regolarmente ad Atlanta, in Georgia, e come di consueto stanno emergendo in rete delle interessanti novità grazie alle foto scattate sul set.

Nei giorni scorsi abbiamo dato un nuovo sguardo a protagonisti quali Gaten Matarazzo (Justin), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin)e Sadie Sink (Max), ma ora è arrivato il momento di dare una prima occhiata ad alcune new entry.

Come potete vedere in calce, infatti, dei fan hanno immortalato sul set tre nuovi membri del cast, uno dei quali è stato avvistato al fianco di Keery. Al momento non è chiaro né chi siano gli attori né quali personaggi andranno ad interpretare, ma dopo il successo ottenuto dalla Robin di Maya Hawke nella terza stagione non possiamo che essere curiosi di sapere se tra questi è presente la potenziale nuova "cotta" dei fan della serie.

Vi ricordiamo che i lavori per Stranger Things 4 sono ripresi solamente da qualche settimana, dunque non è ancora chiaro quando i nuovi episodi potranno fare il loro debutto su Netflix. Nella migliore delle ipotesi la quarta stagione non arriverà sulla piattaforma prima della primavera 2021, ma non è da escludere un'uscita a fine 2021/inizio 2022. Intanot, i Duffer hanno svelato i titoli di alcuni episodi di Stranger Things 4.