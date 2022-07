Stranger Things 4, il backstage dello scontro col Demogorgone: senza CGI è molto buffo

Un nuovo video dal dietro le quinte della quarta stagione della serie Netflix Stranger Things ci mostra la versione originale e senza CGI dell'eroica lotta di Murray nella sua missione di salvataggio in Russia finalizzata a riportare Hopper a casa.

Dopo aver superato anche il miliardo di ore su Netflix, Stranger Things si conferma un successo con la sua esplosiva quarta stagione che ha dato seguito alle vicende di Eleven e dei ragazzi di Hawkins contro la più grande minaccia incontrata finora: il terrificante Vecna.

Tra grandi ritorni e gradite new entry, la stagione 4 di Stranger Things ha visto l'alternarsi di diverse storyline ambientate in location notevolmente distanti tra loro: una di queste è stata la missione di Joyce Byers e Murray Bauman in Russia nel tentativo di liberare Hopper dal luogo in cui era recluso.

Introdotto nella stagione 2 di Stranger Things, il Murray interpretato da Brett Gelman è presto diventato uno dei personaggi preferiti dai fan con la sua personalità eccentrica e i suoi eccezionali tempi comici.

Un nuovo video dal dietro le quinte dell'amata serie Netflix mostra proprio Brett Gelman al lavoro sul set, mettendo a confronto le scene dell'epica battaglia dell'episodio 9 con ciò che è effettivamente stato girato sul set, prima che intervenisse la post-produzione a inserire i mostri del Sottosopra. Date un'occhiata al video nel tweet a fine articolo!

I fratelli Duffer si sono presi una pausa prima di ripartire con lo sviluppo di Stranger Things 5, la sempre più attesa stagione finale della serie hit Netflix che ci mostrerà chi avrà la meglio in quel di Hawkins.

Proprio a proposito dell'ultima stagione, nei giorni scorsi Brett Gelman ha parlato del futuro di Murray nello show: "Non ho veramente alcuna idea di che cosa c'è in serbo per tutti noi nella quinta stagione. Matt e Ross tengono tutto segreto". ha rivelato, prima di affermare con ironia: "Spero di sopravvivere... Sarebbe proprio un peccato se Murray morisse".