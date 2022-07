Stranger Things 4 e quel 'buco di trama' sul Sottosopra: cosa è successo a Hawkins?

La stagione 4 di Stranger Things si è conclusa con l'invasione di Hawkins da parte di Vecna e del Sottosopra, invasione che però è stata misteriosamente sospesa per due giorni, consentendo agli eroi di radunarsi a difesa della propria città natale. Per quale ragione?

Come sappiamo, Vecna ​​aveva bisogno di creare quattro portali per provocare questa collisione interdimensionale, l'ultimo dei quali è stato aperto grazie alla "presunta morte" di Max. La ragazzina utilizzata come esca appare per il momento in coma e non sappiamo cosa ne sarà di lei nel corso della stagione 5 e proprio questo suo stato ha indotto molti a credere che il piano del mostro fosse fallito subito dopo il terremoto che ha distrutto la fittizia cittadina.

Due giorni dopo però, proprio quando i ragazzini si sono tutti ritrovati, Hawkins sembra essere stata invasa del tutto dal Sottosopra, come dimostra la scena finale sulla collina. inora, il governo degli Stati Uniti è stato in grado di nascondere la minaccia del Sottosopra ai residenti della città ma n passerà molto tempo prima che le orribili visioni di Nancy si realizzino, con l'invasione di Demogorgoni, Demodog, Demobat e vari altri mostri. Undici ei suoi alleati non sono più protettori segreti di questo mondo alternativo che minaccia quello reale; saranno inevitabilmente costretti a uscire allo scoperto, con tutti i loro segreti che diventeranno di dominio pubblico.

Il fatto che Max sia stata di fatto resuscitata da Undi, può aver reso instabile questo nuovo portale e può aver provocato un ritardo nella sua definitiva apertura? È ragionevole presumere che Max si risveglierà dal coma nella quinta stagione di Stranger Things, ed è possibile che la sua coscienza sia in qualche modo legata a questo portale, dando un vantaggio ai ragazzi di Hawkins. In alternativa, Vecna ​​potrebbe aver avuto bisogno di qualche giorno per potersi riprendere dopo che sembrava essere stato ucciso del tutto o, ha voluto solo attendere il ritorno di Undici a Hawkins?

Per scoprirlo, non ci resta che attendere.