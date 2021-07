Stranger Things 4, Caleb McLaughlin: 'Non sapete cosa vi aspetta'

Non è facile portare avanti uno show come Stranger Things senza cadere nel già visto e rivisto, soprattutto considerata la natura dichiaratamente ultracitazionista di prodotti di questo tipo: secondo Caleb McLaughlin, però, la quarta stagione della serie Netflix riuscirà ancora una volta a stupire i propri fan.

Mentre David Harbour parla di Alien e La Grande Fuga come fonti d'ispirazione per Stranger Things, l'interprete di Lucas ci assicura dunque che ciò che vedremo nei prossimi episodi in arrivo su Netflix sarà semplicemente folle.

"Non vedo l'ora che la gente veda questa stagione. Abbiamo girato lungo tutto l'ultimo anno e mezzo, quasi due anni a causa del COVID. Non vedo l'ora che tutti vedano questa stagione. È davvero diversa dalle stagioni precedenti. Le storie sono folli. Sarà fantastico vedere cosa dirà la gente di tutto ciò. Mentre ne parlo penso a ciò che stiamo girando e mi ripeto in mente: 'Wow. Non sanno cosa li aspetta. È folle" sono state le parole del giovane attore.

Un modo per alzare l'hype, ma anche un rischio non da poco: qualcuno chiederà spiegazioni a McLaughlin nel caso in cui le promesse non dovessero essere mantenute! In attesa dei nuovi episodi, intanto, ecco cosa non ha funzionato nella terza stagione di Stranger Things secondo noi.