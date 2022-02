Stranger Things 4, un cartellone sottosopra per pubblicizzare la serie Netflix

La quarta stagione di Stranger Things si starà anche facendo attendere, ma almeno ci sono le trovate pubblicitarie di Netflix a intrattenerci nel frattempo, come questo cartellone letteralmente sottosopra.

Mentre attendiamo ancora di scoprire quando arriverà la nuova stagione dello show (anche se i fan sono convinti di aver sgamato l'uscita di Stranger Things 4), dei nuovi cartelloni pubblicitari fanno la loro comparsa in quel di Los Angeles, e hanno un aspetto del tutto normale, se non per un piccolo particolare: sono capovolti all'ingiù, o meglio... Sottosopra.

"Ogni fine ha un inizio" recita la scritta, facendo eco alla logline utilizzata per promuovere proprio la nuova stagione della popolare serie Netflix, e per anticipare l'avvicinarsi della sua conclusione (sebbene non si sappia ancora tra quante stagione questa potrebbe arrivare).

Il cast dello show, comunque, ha promesso a più riprese che questa sarà "la migliore stagione di Stranger Things finora", la "più dark", la "più spaventosa", ma anche la "più divertente".

È difficile farsi un'idea solo grazie a queste parole, ma per fortuna nei messi passati ci sono venuti in aiuto i primi trailer di Stranger Things 4, che ci hanno offerto qualche delucidazione in più su quella che è la situazione attuale in quel di Hawkins e dintorni, ma al contempo hanno fatto sorgere ancora più domande.

Voi che ne pensate? E quanto hype avete per la quarta stagione di Stranger Things? Fateci sapere nei commenti.