Stranger Things 4, cattive notizie per i fan della serie cult Netflix

La Pandemia da Coronavirus e successivo lockdown hanno bloccato ogni produzione hollywoodiana, e soprattutto Netflix ha preso molto seriamente il Covid-19, fermando immediatamente e per tre mesi ogni set e istituendo anche un fondo per i propri creativi, e tra le serie bloccate c'è ovviamente anche Stranger Things 4.

A tal proposito, stando a Gaten Matarazzo, interprete di Dustin Henderson, le riprese della quarta stagione dello show cult del colosso dello streaming potrebbe non riprendere presto come sperato, perché Netflix potrebbe decidere di protrarre il blocco delle produzioni - o almeno di alcuno - fino al prossimo autunno, saltando a piedi pari l'estate 2020.



Matarazzo ha affermato che dovrebbe riprendere le riprese della serie in quel di Atlanta, in Georgia, poco dopo aver festeggiato i suoi 18 anni, a settembre: "Il lavoro è attualmente in pausa", ha detto l'attore, "Eravamo nel bel mezzo delle riprese della quarta stagione e poi siamo stati obbligati a una pausa di due settimane, trasformatasi poi in un fermo di tre mesi. Sono molto ansiosi di poter tornare a lavorare".



Ha poi continuato: "Girare un film o una serie mi fa stare lontano da casa a lungo, solitamente. A causa della Pandemia sono stato a casa un bel po', a rilassarmi. Provo un po' di ansia all'idea di tornare a lavoro, ma solo perché siamo stati via per molto tempo. Di solito giriamo ad Atlanta per sei, sette, otto mesi e dunque ci vuole un po' di tempo, e ormai è più della metà dell'anno che sono via". Una volta tornato sul set, il Matarazzo ormai 18 enne non sarà più limitato dalle leggi sui minori che restringono la loro capacità lavorativa a poche ore giornaliere, potendo dunque girare molto più materiale.



Lo dice anche lui: "Sono entusiasta di tornare a lavoro senza pensare agli impegni scolastici. Amo molto il mio lavoro, ma ho voluto assicurarmi che la scuola fosse per me la priorità numero uno. Ora che sono vicino ai 18 anni, le regole d'alternanza sono però finite e potrò dedicare tutta le mie forze e la mia attenzione a Stranger Things, perché avranno bisogno di me senza limiti di tempo".



L'attesissima Stranger Things 4 dovrebbe uscire nel 2021, a data da destinarsi.