Stranger Things 4, CEO Netflix: 'La pandemia ha inciso molto sui costi di produzione'

Quando a marzo 2020 la pandemia di Covid-19 ha sconvolto il mondo intero, Netflix aveva da poco avviato la produzione di Stranger Things 4 e dopo appena due settimane di riprese, è stata costretta ad interrompere i lavori. Questo, ha inciso notevolmente sui costi finali della serie, come riferito da Ted Sarandos.

Il CEO del gigante rosso dello streaming durante il rapporto sugli utili del secondo trimestre ha infatti detto: "Questo spettacolo, in particolare, è stato influenzato notevolmente dal Covid-19 per via del cast giovane, delle dimensioni e della portata della produzione e delle diverse location in cui è stato girato. La pandemia ha inciso molto sui costi di produzione. É stato davvero costoso portarlo a termine. Questa situazione ci ha spinto a dividere la stagione 4 di Stranger Things in due parti, abbiamo dovuto interrompere i lavori, riprenderli accumulando ritardo e tenere fede a tutti i complessi protocolli anti-Covid".

Il successo di Stranger Things 4 ripaga sicuramente Netflix di tutto questo enorme dispendio di energie e denaro e Sarandos un po' a sorpresa ha rivelato che qualora la pandemia non ci fosse stata, la serie avrebbe potuto avere anche altri episodi extra: "Tutto questo ha avuto un impatto finanziario maggiore rispetto a molti altri nostri progetti. Se avessimo la possibilità di rifare tutto senza il Covid, forse potrebbero esserci anche alcuni episodi extra".

E mentre si attende con impazienza Stranger Things 5, il Wall Street Journal ha riferito che lo show dei fratelli Duffer ha avuto un costo per episodio di circa 30 milioni di dollari e questo significa che, Netflix ha praticamente doppiato i costi dell'ultima stagione di Game of Thrones già di per se elevatissimi. In fondo, visto il riscontro del pubblico, sembra proprio che siano stati soldi spesi bene.