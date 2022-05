Stranger Things 4, Charlie Heaton sul suo minor screen time: 'è un cast corale'

Dopo i primi sette episodi di Stranger Things 4, ora in streaming su Netflix, i fan sono preoccupati che il personaggio di Charlie Heaton, Jonathan, sia stato messo da parte. Jonathan si è trasferito in California con sua madre, lontano da Hawkins, nell'Indiana, dove è ambientata gran parte dello spettacolo.

Il personaggio trascorre gran parte di questa stagione, della quale abbiamo parlato nella nostra recensione di Stranger Things 4, a struggersi per la fidanzata Nancy - che si trova invece ad Hawkins - e ad uscire con un nuovo amico di nome Argyle.

Interrogato da British GQ, alla domanda riguardante il suo minor screen-time rispetto al solito, Heaton è stato molto diretto:

"So perché me lo stai chiedendo", ha detto, "e ho sicuramente visto alcuni forum come Screen Rant o qualcosa del genere — 'Cosa è successo al personaggio?' È un cast corale, ovviamente ogni stagione ha portato con sè nuovi personaggi, personaggi meravigliosi e che hanno portato la storia in luoghi diversi".

Tra questi diversi posti c'è Elm Street.

“La trama di Hawkins quest'anno è totalmente uscita da Nightmare On Elm Street. È davvero emozionante vedere lo spettacolo andare in quella direzione", afferma Heaton.

Oltre a Heaton, il cast di Stranger Things è composto da Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) e Matthew Modine (Dott. Brenner).

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni del produttore di Stranger Things 4 sulla sessualità di Will.