Stranger Things 4, chi potrebbe morire negli ultimi due episodi

Sgomento alle parole, pronunciate di recente dai Duffer Brothers, secondo cui nessuno sarebbe più al sicuro nel finale della quarta stagione di Stranger Things. Neanche i giovanissimi. Assieme a uno in particolare, particolarmente a rischio, sono almeno quattro i personaggi che rischiano la morte. Ecco chi.

Il non più così giovane Finn Wolfhard ci aveva anticipato, prima dell’inizio della nuova stagione, che Stranger Things 4 sarebbe andata oltre. Raggiungendo livelli di oscurità, maturità e crudezza pressoché sconosciute alle precedenti. Perché nel frattempo i protagonisti sono cresciuti e questo li rende meno innocenti agli occhi del pubblico: ergo, più sacrificabili. È un po’ quello che è stato detto, pochi giorni fa, dai Duffer Brothers, i quali hanno anticipato possibili morti importanti nel finale di stagione perché “i bambini sono cresciuti ormai” e “nessuno è più al sicuro, tutti sono a rischio”. A questo punto, non ci resta che ricapitolare in che condizioni abbiamo lasciato alcuni di loro e incrociare le dita: ovviamente seguono spoiler su tutti gli episodi della quarta stagione finora distribuiti.

Steve Harrington (Joe Keery): Lo vediamo gravemente mutilato dai pipistrelli del Sottosopra nei minuti iniziali del settimo episodio. Il ragazzo viene poi salvato da Eddie, Nancy e Robin, ma l’attacco delle creature ha comunque causato la perdita di “circa mezzo chilo della sua carne". Che se estratta nei punti sbagliati può essere letale. Per non parlare del fatto che il breve dialogo sincero che lui ed Eddie hanno avuto dopo l'attacco sembrerebbe solo aumentare l'impatto della sua possibile morte. Se ce lo chiedete, ovviamente, il suo decesso è l’ultimo cui vorremmo assistere.

Nancy Wheeler (Natalia Dyer): Era lei il personaggio più a rischio nel cliffhanger che ha chiuso questo Volume 1 e determinerà l’inizio degli ultimi episodi della stagione in corso. Posseduta da Vecna era l’unica a non essersi messa in fuga dal Sottosopra. Ma ovviamente questo la rende la scelta più automatica e quindi (come abbiamo imparato dai cliffhanger) la meno probabile. Il che apre a una seconda possibilità.

Eddie Munson (Joseph Quinn): Sembrerebbe strano uccidere un personaggio appena introdotto e già amatissimo, soprattutto perché i Duffer sembravano riferirsi a personaggi di lunga durata. Ma Nancy è attualmente in pericolo e secondo l’opinione di molti Eddie è la chiave per salvarla. Anche quella sua frase – “Non sono un eroe, scappo sempre” – sembra fatta apposta per un imminente atto di eroismo.

Max Mayfield (Sadie Elizabeth Sink): Ma torniamo alle parole dei Duffer, che hanno fatto specifico riferimento ai “bambini non più adulti” e finora non ne abbiamo salvato nessuno. È vero, Max è già sfuggita a Vecna, ma con qualche strascico. Molti avvertono un falso senso di sicurezza per il suo personaggio. Anche perché la ragazza, scoperto il piano di Vecna, aveva scritto lettere di addio a tutti i suoi amici ancora rimaste chiuse. Questo fatto fa tremare più di tutto.

Murray Bauman (Brett Gelman): Ma torniamo agli adulti con la morte su cui ci sentiamo di scommettere più di tutto. Non per antipatia nei confronti del personaggio, anzi. Ma per il fatto che, in ottica di spin-off, proprio l’attore di Murray è intervenuto di recente auspicando per uno show dedicato al suo personaggio. Cosa che, normalmente, avviene quando si è costretti a dirgli addio nella serie principale.



Nel frattempo, sapevate dei compensi stratosferici di Stranger Things? E per voi chi morirà invece? Ditecelo nei commenti!