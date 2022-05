Stranger Things 4, la nostra chiacchierata con JTaz dopo la visione

Alla fine il gran giorno è arrivato: Netflix ha finalmente rilasciato la prima parte di questa stagione finale di Stranger Things, permettendoci di tornare ad Hawkins dopo aver lasciato i nostri protagonisti in un momento di grandi cambiamenti ormai circa 3 anni fa. Ma cosa sarà successo, nel frattempo, a Mike, Eleven e soci?

Mentre un trailer segreto di Stranger Things 4 - Vol.2 ci anticipa ciò che vedremo nella parte finale di questa stagione conclusiva, noi ci siamo ovviamente subito dedicati alla visione degli episodi per ora messi a disposizione degli utenti dalla piattaforma, cogliendo poi l'occasione per discuterne con qualcuno che avrebbe avuto sicuramente qualcosa da dire al riguardo.

Durante una delle ultime live andate in onda sul canale Twitch di Everyeye abbiamo infatti avuto modo di analizzare questa prima parte della quarta stagione di Stranger Things con JTaz, già ospite di più di una nostra live in passato: l'intera chiacchierata è ora disponibile sul canale YouTube di Everyeye, per cui, nel caso in cui ve la foste persa (e abbiate già visto i nuovi episodi, naturalmente), non vi resta altro da fare che recuperarla con tutta calma.

Voi, naturalmente, fateci sapere nei commenti i vostri pareri su questi nuovi episodi dello show dei Duffer: soddisfatti? Delusi? Diteci la vostra! Qui, intanto, trovate una playlist con la colonna sonora di Stranger Things 4.