Stranger Things 4, cifre astronomiche per Netflix: ecco quanto è costato ogni episodio!

Dopo il crollo di abbonati su Netflix, il colosso americano dello streaming ha subito anche una pesante perdita del proprio valore in borsa e sta affrontando il periodo decisamente più complicato dall'inizio della sua storia produttiva. Tuttavia, questo non gli ha impedito di sborsare una cifra a dir poco astronomica per Stranger Things 4.

Un nuovo report pubblicato dal Wall Street Journal sostiene che lo show di punta di Netflix Stranger Things, ora giunto alla sua quarta stagione, ha avuto un costo di 30 milioni di dollari a episodio. Questo secondo coloro che lavorano alla popolare serie che si sta preparando al ritorno in streaming alla fine di maggio.

Giusto per chiarire il contesto, queste cifre sono il doppio di quello che la HBO ha speso per Game of Thrones nella stagione finale (costata circa 15 milioni di dollari a episodio). Disney e Lucasfilm hanno speso 12,5 milioni di dollari per episodio per The Mandalorian, come ha dichiarato Bob Iger nel 2019, mentre le serie live-action dei Marvel Studios costano in media 25 milioni di dollari a episodio.

Tuttavia, prima di poter vedere la nuova stagione di Stranger Things per intero, è difficile valutare se quei soldi siano stati ben spesi sul lato della produzione o se i costi dei singoli attori dello show sono semplicemente aumentati a un livello irragionevole. Eppure, è una cifra astronomica da sborsare se si considera che la prima stagione di Stranger Things è costata appena 6 milioni di dollari a episodio.

Pur mantenendo al minimo il budget di altri prodotti di successo, come ad esempio la coreana Squid Game costata 2,4 milioni di dollari a episodio, Netflix sembra ancora spendere una quantità eccessiva dei suoi miliardi su cose che potrebbero non essere mai guardate, o almeno, sembrano essere distribuite sulla piattaforma senza troppi clamori. Netflix sta decisamente puntando più sulla quantità che sulla qualità e questo sovraccarico verso il consumatore è già controproducente.

Persino il prossimo film The Gray Man è considerato il più costoso della storia di Netflix.