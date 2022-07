Stranger Things 4, commovente tributo a Eddie Munson in Indiana: ecco il video!

Il volto enorme di Eddie Munson è comparso in un campo di grano dell'Indiana. Nessun legame con i famosi cerchi nel grano che hanno alimentato narrazioni su extraterrestri. In questo caso si tratta semplicemente di un incredibile omaggio al personaggio più amato della quarta stagione di Stranger Things.

Netflix ha pubblicato un video in cui mostra quanto realizzato in un gigantesco campo di grano dell'Indiana, sulle note di Master of Puppets dei Metallica, la canzone che Eddie suona in un assolo di chitarra ormai entrato nella storia della tv seriale di questi anni. Nel frattempo Stranger Things 4 ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni, puntando al record di Squid Game.



Oltre al volto di Eddie Munson con la linguaccia e la maglietta dell'Hellfire Club, sul grano è stato realizzata anche la scritta 'Eddie Munson 4 Ever', citando il numero della stagione che ha caratterizzato la presenza del personaggio nello show, interpretato da Joseph Quinn.



"Eddie Munson: Master of Puppets, Master of D&D and Master of our hearts" si legge nella didascalia pubblicata da Netflix su YouTube insieme al video dell'Indiana.



Per leggere il nostro parere sulla penultima stagione della serie creata dai fratelli Duffer, recuperate la nostra recensione di Stranger Things 4, in attesa del quinto ciclo di episodi che concluderà definitivamente la narrazione della serie con Millie Bobby Brown, Winona Ryder e David Harbour.