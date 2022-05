Stranger Things 4 con...Claudia Gerini come Jessica! ''O famo Stranger'

Inaugurato per l'apertura ufficiale dell'ufficio italiano di Netflix a Roma lo scorso 6 maggio, il Marquee di Netflix, la speciale affissione permanente in Piazza di Fontana di Trevi, in queste ore ha lanciato un messaggio per Stranger Things 4 in occasione dell'imminente debutto.

"’O famo Stranger", chiaro e ironico riferimento al film cult Viaggi di Nozze: questo il messaggio che chi si troverà in piazza Fontana di Trevi a Roma questa settimana, e fino al 7 giugno, potrà vedere sul Marquee di Netflix. Per celebrare il momento, l'ospite d'eccezione è stata Claudia Gerini, che è tornata nei panni di Jessica per lo speciale video postato sui canali social di Netflix. Il filmato, dedicato all'uscita di Stranger Things 4 su Netflix, è come sempre disponibile anche in calce all'articolo.

Il Marquee, che ricorda le facciate dei cinema degli anni ‘70, è caratterizzato da un pannello retroilluminato e dalla possibilità di esporre semplici messaggi attraverso l’utilizzo di lettere. Il Marquee sarà utilizzato per raccontare le novità del mondo Netflix, accompagnando il lancio di nuovi contenuti e dando visibilità al brand attraverso lo stile ed il tono di voce iconici del servizio.

Ricordiamo che la quarta stagione di Stranger Things debutterà con il Volume 1 da domani 27 maggio, e tornerà su Netflix con il Volume 2 a partire dall'1 luglio. Nel frattempo, vi segnaliamo la pubblicazione del programma ufficiale della Netflix Geeked Week, che prevede anteprime e retroscena su tantissimi nuovi contenuti targati Netflix, da Stranger Things a Cyberpunk, da Sandman a Resident Evil.