Stranger Things 4, cosa è accaduto davvero a Hopper? Le ipotesi

Quando Netflix ha rilasciato un teaser trailer della quarta stagione di Stranger Things rivelando che Jim Hopper è vivo, i fan della serie non potevano essere più entusiasti e hanno iniziato ad elaborare teorie su come Hopper possa ancora respirare.

Mentre si sa ancora poco della quarta stagione di Stranger Things, il primo teaser pubblicato lo scorso anno ha confermato che Hopper è sopravvissuto all'esplosione del finale di stagione.



Una rivelazione intrigante di per sé, il debutto del teaser più recente, incentrato sui numerosi soggetti di prova presso l'Hawkins Laboratory, potrebbe aver fornito un indizio su come il capo della polizia sia stato in grado di farlo. Allo stato attuale, tutti i segni indicano che Hopper sviluppa poteri simili a quelli di Undici.



Hooper è stato apparentemente coinvolto nell'esplosione del generatore del portale sovietico, sia i personaggi dell'universo che i fan inizialmente presumevano che fosse morto, ma una misteriosa scena post-credit ha suggerito che fosse stato in qualche modo teletrasportato in Russia. Dal momento che l'esplosione era legata al Sottosopra, è giusto presumere che possa essere passato in qualche modo attraverso la dimensione alternativa per viaggiare in un altro paese.

L'esposizione prolungata al Sottosopra ci ha insegnato che può concedere abilità straordinarie agli umani prima con Undici e poi con Will Byers. Pertanto, può essere ragionevole presumere che anche Hopper avrebbe sviluppato una connessione simile, che gli ha permesso di sopravvivere a un evento apparentemente fatale. Hopper potrebbe quindi usare i suoi nuovi poteri per fuggire dalla prigione in cui sembra essere stato confinato.

È confermato che la quarta stagione ci porterà lontano da Hawkins, e ora sappiamo per certo che la storia ci porterà nella terra straniera dove è detenuto il capo della polizia di Hawkins. Il buon Hopper ha un talento per tirarsi fuori da situazioni difficili e, dato quello che abbiamo visto nelle stagioni precedenti, l'uomo sa assolutamente come sopravvivere anche contro le peggiori avversità.

Anche se probabilmente ci vorrà un po' di tempo prima di ottenere delle risposte, per ora, ecco alcune teorie interessanti:

I russi l'hanno trovato nel Sottosopra

La risposta più ovvia alla domanda su come Hopper sia sopravvissuto è che è saltato attraverso il cancello prima dell'esplosione, e i russi lo hanno trovato nel Sottosopra. Avrebbe senso che dal momento che lo stavano seguendo, i rapporti sarebbero stati inviati al loro quartier generale. Quindi, naturalmente, avendolo trovato, avrebbe senso che finisse in un campo di lavoro carcerario per aver interferito con i loro piani.

Guerra Fredda

La Guerra Fredda è stata piena di insabbiamenti e scambi di prigionieri e questo potrebbe benissimo essere quello che è successo a Hopper. Potrebbe essere sopravvissuto in qualche modo all'esplosione o essere stato recuperato dalle forze statunitensi che riesploravano il Sottosopra. I russi sono molto probabilmente piuttosto sconvolti dal fatto che Hopper abbia distrutto l'unica struttura di accesso dove stavano facendo i maggiori progressi, quindi avrebbe senso che se avessero un prigioniero americano di valore, gli Stati Uniti scambierebbero Hopper con un bene molto più prezioso. Come punizione per i suoi crimini contro la madrepatria, è stato quindi mandato a lavorare nei campi di prigionia.

Non è Hopper, è un doppelgänger

Come abbiamo visto da altre storie che coinvolgono viaggi tra universi paralleli, c'è la possibilità che una persona possa imbattersi nella versione di se stessa di quella particolare dimensione. Abbiamo appreso nella terza stagione che i russi hanno molti accessi, ed è lecito ritenere che non tutti vadano semplicemente al Sottosopra. L'Hopper che abbiamo visto nel teaser potrebbe essere un Hopper di una dimensione diversa che i russi hanno catturato.

È il Mind Flayer travestito da Hopper

Il Mind Flayer potrebbe tentare lo stesso piano che stava cercando di realizzare a Hawkins, ma questa volta alla base russa. Potrebbe aver posseduto Hopper come ha fatto con Will o Billy, o potrebbe essere stato semplicemente in grado di fare una copia di Hopper, e il personaggio è effettivamente morto. Sarebbe una dinamica interessante per la prossima stagione avere Hopper come villain e far chiedere al pubblico se è davvero vivo o solo un altro Mind Flayer.



Intanto le nuove foto dal set di Stranger Things hanno svelato un momento importante per Undici, che è sicuramente la prima a voler riprendersi Hopper dalla Russia. Che cosa è successo secondo voi al poliziotto? Fatecelo sapere nei commenti!