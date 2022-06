Stranger Things 4, cosa ha scritto Max nella lettera a Lucas? Risponde Sadie Sink

In attesa degli ultimi due episodi di Stranger Things 4, Sadie Sink ha parlato di ciò che Max avrebbe scritto nella lettera recapitata a Lucas quando credeva che sarebbe stata una delle prossime vittime di Vecna.

Pur non essendo completamente sicura del testo contenuto nella busta, l'attrice ha provato ad immedesimarsi con il suo personaggio, individuando quelle che sarebbero potute essere le parole più adatte in un momento così delicato. Intervistata da The Hollywood Reporter ha detto:

"Con Max e Lucas, è così complicato perché entrambi si preoccupano davvero l'uno dell'altra, ma l'amore e la cura che Lucas ha per Max la terrorizza, e l'amore e la cura che lei stessa ha per Lucas la terrorizzano, quindi non direbbe mai nulla in tal senso di persona. Quindi, penso che in questa lettera, ipoteticamente, probabilmente esprimerebbe parte di quella cura e dell'amore che ha per lui in un modo davvero genuino e senza alcuna difesa. Oppure potrebbe non venire meno a quello che il suo stile di vita e non esporsi nemmeno dinnanzi alla morte".

Max ha affascinato il pubblico sempre di più man mano che Stranger Things è andata avanti, iniziando come una ragazza sarcastica e spigolosa ed evolvendosi in un personaggio unico e profondo con difetti che la rendono ancora più interessante agli occhi dei fan della serie Netflix. Sadie Sink è una delle attrici più apprezzate di Stranger Things, soprattutto per via della grande profondità che è riuscita a conferire a questo personaggio, ma guai a paragonarla a Meryl Streep. La giovane interprete di Mad Max non si sente ancora pronta per simili confronti.