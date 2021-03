Stranger Things 4, cosa è successo a Hopper? Come potrebbe essere la sua storyline

L'arrivo della quarta stagione di Stranger Things è ormai sempre più vicino. Sebbene non abbiamo a disposizione una data di uscita precisa, sappiamo che i lavori sul set procedono a gonfie vele e senza intoppi: se tutto procederà per il meglio, presto potremo avere novità anche riguardo a quando potrebbe essere pubblicata da Netflix.

Abbiamo visto insieme chi siano gli esperimenti fatti all'Hawkins Lab oltre a Undici in Stranger Things, ma oggi vogliamo raccontarvi di quale potrebbe essere la storia di uno dei protagonisti assoluti dello show, ovvero Jim Hopper, interpretato da David Harbour. Prima di iniziare, sappiate che faremo spoiler sulla terza stagione di Stranger Things; se quindi non l'avete ancora recuperata e avete intenzione di farlo, vi invitiamo a non procedere nella lettura e a tornare in un secondo momento.

Quale sarà il destino di Hopper?

Alla fine del terzo arco narrativo della serie ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, abbiamo davvero temuto il peggio per il povero Hopper. Nella sua missione insieme a Joyce Byers (Winona Ryder) e a Murrey per distruggere il macchinario sovietico che tiene aperto il portale con il Sottosopra, purtroppo Hopper sembra destinato a una brutta fine, essendo a pochi passi dal macchinario durante l'esplosione dovuta alla sua autodistruzione, attivata da Joyce.

Fortunatamente, già dalle prime immagini trapelate tempo orsono e a qualche mini teaser, abbiamo scoperto che Hopper sia vivo, anche se non sembra nella più rosea delle situazioni. A questo punto, sono svariate le idee riguardo a cosa possa essergli successo, e quale sarà il suo destino: una delle ipotesi più scontate è che Jim sia stato catturato dai russi, e posto all'interno di una delle loro basi. In molti, invece, credono che in qualche modo il personaggio sia entrato nell'Upside Down, e sia riuscito a uscirvi in maniera ancora misteriosa. Non è da escludere l'idea che, semplicemente, al momento Hopper si sia ritrovato costretto a fuggire per non essere braccato dai sovietici, e stia cercando un modo per ritornare in segreto a Hawkins. Staremo a vedere.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo a tutte le ultime novità che conosciamo su Stranger Things 4, la palla passa a voi: cosa credete sia successo a Hopper in Stranger Things? Quale sarà la sua storyline nella quarta stagione? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!