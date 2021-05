Stranger Things 4: ecco cosa ci svela il nuovo trailer della serie Netflix

Stranger Things è pronto a tornare e possiamo dire anche finalmente dato che l’ultima volta che abbiamo visto il gruppo di amici composto da Undici, Mike, Will, Dustin e Lucas era il 2019.

Il finale della terza stagione si è concluso con l’apparente morte dello sceriffo Jim Hopper (David Harbour), con la famiglia Byers che lascia Hawkins e con la distruzione della struttura dei russi. Nel video trailer della quarta stagione pubblicato recentemente e possibile osservare Undici (Millie Bobby Brown) rinchiusa dietro una porta proprio nel tipo di istituto in cui è stata cresciuta.

Ad un tratto una voce le chiede: “Undici, stai ascoltando?” e lei spalanca gli occhi. Presumibilmente la voce potrebbe essere quella del dottor Martin Brenner, l’ex scienziato che ha allevato i “soggetti della prova” all’Hawkins Lab, tra cui proprio Undici. Gran parte del trailer ci mostra l’interno di questo laboratorio in cui vengono cresciuti i bambini e comprendiamo come sia una sorta di tetro ospedale con una macabra sala giochi. Tutti hanno la testa rasata e indossano un camice bianco, esattamente come abbiamo conosciuto Undici nel primo episodio della serie. Un'altra voce esclama che ha un'altra sorpresa e il video lentamente ci rivela che nella stanza 11 c’è rinchiusa proprio Undici.

Questo, in realtà, è il secondo video di presentazione della nuova stagione di Stranger Things. Il primo, datato addirittura febbraio 2020, rivelava che in realtà Hopper è vivo. Lo sceriffo è prigioniero dei russi e nel video lo vediamo ai lavori forzati. A novembre sono state diramate un po’ più di informazioni sulla quarta stagione tra cui dei nuovi membri del cast: Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco e Joseph Quinn. Inoltre, almeno una parte della stagione 4, si svolgerà in Russia.