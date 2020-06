Stranger Things 4, i creatori sanno bene come la serie terminerà

I fratelli Duffer negli ultimi giorni stanno parlando molto della prossima stagione della serie Netflix. Nonostante siano già state completate le sceneggiature di Stranger Things 4 ancora non ci sono notizie certe sull'inizio delle riprese.

I due showrunner hanno rivelato che sanno bene come la serie andrà a finire: "Abbiamo un'idea ben definita di dove stiamo andando. Conosciamo la fine dello show ormai da un po 'di tempo".

Poiché i Fratelli Duffer non sapevano bene se Stranger Things sarebbe tornata per una seconda stagione, e se dunque avrebbe avuto un buon successo, hanno fatto in modo che la prima stagione dello show nel 2016 potesse concludersi in modo esaustivo: "Abbiamo fatto in modo che potesse funzionare sostanzialmente come un pezzo autonomo, come una serie limitata, anche se aveva il potenziale per andare oltre. E quando abbiamo capito che sarebbe continuata ci siamo fatti un'idea di dove sarebbe andata".

"Abbiamo in mente un finale. Non vogliamo solo continuare a scrivere cose a caso", hanno aggiunto i Duffer, dicendo che è importante per i creatori continuare a rimanere entusiasti del proprio lavoro.

"Penso che anche l'entusiasmo del pubblico diminuirà man mano, e potrebbe farlo anche il nostro. Quindi dobbiamo essere certi di dare alla serie una fine degna e significativa".

In molti si domandano anche quale potrebbe essere il numero di episodi di Stranger Things 4. Per scoprirlo bisognerà attendere probabilmente ancora un bel po', i quanto i due sceneggiatori ancora non hanno fornito indicazioni certe a riguardo.