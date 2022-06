Stranger Things 4, curiosi di sapere come si diventa Vecna? C'è il video dal backstage!

Avete mai sognato di diventare un personaggio di una serie tv, magari un cattivo? Sarebbe fighissimo, no? Ma guardate cosa bisogna fare e quanto tempo ci vuole per trasformarsi in uno di loro, diciamo... Vecna di Stranger Things.

Se avete già visto la quarta stagione di Stranger Things su Netflix, sapete che dietro quel brutto ceffo di Vecna (che un po' somiglia anche al Re della Notte di Game of Thrones) si cela in realtà Jamie Campbell Bower, che ce ne mette di tempo per trasformarsi nell'inquietante villain.

E a dimostrazione di ciò, e della grande bravura del reparto trucco della serie Netflix, arriva un video dal backstage condiviso dagli account ufficiali dello show, nel quale ci viene fatto vedere (in maniera accelerata) tutto il procedimento necessario a rendere Jamie Vecna.

"Non posso parlare adesso, mi sto trasformando in Vecna" si legge nella caption del filmato che trovate anche in calce alla notizia.

La prima parte della quarta stagione di Stranger Things è arrivata il 27 maggio su Netflix, e ha introdotto il personaggio di Vecna, rivelando anche la sua origin story. La seconda parte della stagione, invece, approderà il 1 luglio sulla piattaforma streaming. La storia di Stranger Things, tuttavia, si concluderà solo con la quinta stagione, su cui non abbiamo ancora molte informazioni.