Stranger Things 4, i dati della stagione fanno impallidire anche The Boys!

Pochi show televisivi hanno saputo dominare il piccolo schermo come Stranger Things e la quarta stagione si è confermata un record anche per Netflix, diventando la più grande stagione di una serie tv in lingua inglese a debuttare nella storia dello streamer. A conferma di tutto questo arrivano le ricerche Nielsen.

Il paragone con altri successi in streaming degli ultimi tempi è davvero incredibile, anche per show di grande successo come The Boys.

Nella settimana corrente, dal 6 al 12 luglio, The Boys ha accumulato 919 milioni di minuti di streaming su Amazon Prime Video.



Stranger Things è stata visualizzata per oltre 4,2 miliardi di minuti nello stesso arco di tempo mentre la settimana scorsa la serie dei Duffer ha stabilito il record di 7,2 miliardi di minuti.

A questo punto è molto probabile che la serie possa rimanere in vetta per parecchio tempo. D'altronde la chiusura ha appassionato ed emozionato tantissimi spettatori; un grande scrittore horror come Stephen King aveva (quasi) paura del finale di Stranger Things 4.



Ora i fan si chiedono: quando arriverà Stranger Things 5, che chiuderà definitivamente lo show Netflix?

"Dipende a chi lo chiedi" ha confessato Matt Duffer a Collider "Questo è ciò che stiamo cercando di capire. Se chiedi al nostro AD e al nostro line producer ci vuole più tempo per la produzione. Il nostro supervisore della post-produzione vuole più tempo per la post-produzione.

Più si riduce la produzione, più si riduce la post-produzione e più le cose vengono compromesse. A quanti compromessi siamo disposti a scendere per far uscire prima lo show?".



Su Everyeye trovate la nostra recensione di Stranger Things 4 Volume 2.