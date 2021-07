Stranger Things 4, David Harbour: 'Ci siamo ispirati ad Alien 3 e La Grande Fuga'

Le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente in corso in quel di Atlanta e sebbene non vi sia ancora una data d'uscita per questa nuova stagione, David Harbour ha voluto rivelare i titoli di quei film che hanno avuto un notevole impatto sulla stesura dei nuovi episodi.

In una recente intervista con il New York Times l'interprete di Hopper ha detto: "Ormai so di dare sempre e comunque la stessa risposta ma la stagione 4 di Stranger Things sarà la migliore di sempre. Lo show ha raggiunto nuove vette. Tutto è iniziato con questo capo della polizia di una piccola cittadina e ora addirittura ci ritroviamo con lui prigioniero in Russia e un mostro".

Il riferimento è chiaramente ad una vecchia intervista in cui ha Harbour ha dichiarato che i nuovi episodi di Stranger Things sarebbe stati i migliori. L'attore ha poi aggiunto che il merito è sicuramente delle molte passioni dei fratelli Duffer, gran parte delle quali riguardano l'universo nerd:

"I fratelli [i creatori della serie Matt e Ross Duffer] sono grandi appassionati di videogiochi, manga e anime, e come sempre, tutto questo influenzerà anche la nuova stagione. Ci siamo ispirati ad Alien 3 e La Grande Fuga. Per quanto riguarda Hopper, sarà possibile scoprire un sacco di cose mai viste prima o che sono state solo accennate fin qui. Non sarà più solo il padre che urla e che mangia patatina con la sua figlia adolescente. Ci sarà molto di più".

E voi, dopo queste parole, cosa vi aspettate dai nuovi episodi?