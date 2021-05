Stranger Things 4, David Harbour commenta in maniera enigmatica il nuovo teaser

Netflix ha finalmente pubblicato il nuovo teaser trailer ufficiale della quarta stagione di Stranger Things che ci ha lasciato ovviamente con più domande che risposte. Ad alimentare il mistero ci ha pensato il post Instagram di David Harbour (Jim Hopper) che ha condiviso il teaser usando il testo della canzone "Over the Rainbow" come didascalia.

La clip sembra essere un flashback dei giorni di Undici con il Dottor Brenner (Matthew Modine) e l'account ufficiale di Stranger Things ha scritto un criptico: "Undici, stai ascoltando?" nella didascalia. Anche Millie Bobby Brown, che interpreta Undici nella serie, ha condiviso la clip scrivendo semplicemente: "Papà?".



Ma Harbour invece ha usato le parole di una canzone: "Da qualche parte oltre l'arcobaleno gli uccellini azzurri volano e i sogni che hai fatto, i sogni diventano davvero realtà", ha scritto l'attore. Sulla base di questa scelta dell'attore, possiamo dedurre che la quarta stagione di Stranger Things avrà alcuni importanti riferimenti al Mago di Oz.

Nel 2019, un primo teaser per la quarta stagione includeva il messaggio: "Non siamo più a Hawkins". Questo, ovviamente, è un cenno alla famosa frase: "Non siamo più in Kansas". Anche se non c'è molto su cui basarsi forse l'utilizzo di più riferimenti al Mago di Oz non è una coincidenza.



La quarta stagione di Stranger Things è attualmente in produzione e vedrà il ritorno di Harbour, nonostante la presunta morte del suo personaggio alla fine della terza stagione, dato che lo abbiamo visto lavorare nel campo innevato della Kamchatka in un teaser precedente.



Intanto l'universo creato dai fratelli Duffer si espanderà con uno spin-off a fumetti dedicato ad un personaggio di Stranger Things in attesa dell'uscita della quarta stagione. Fateci sapere che cosa ne pensate di questo misterioso messaggio di Harbour nei commenti!