Stranger Things 4, David Harbour: "Le riprese sono vicine alla fine"

Nel corso della sua apparizione all'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, David Harbour oltre ad anticipare l'arrivo di Black Widow al cinema, ha anche aggiornato sullo stato della produzione della quarta stagione di Stranger Things che arriverà prossimamente su Netflix come sempre. Ecco a che punto sono le riprese dell'attesissimo show.

Tra le altre cose, Harbour ha anche rivelato quanto manca al termine delle riprese della quarta stagione di Stranger Things: "Io ho quasi finito, ho solo tipo una serie di scene da girare e dovremmo concludere tutto per agosto". Sappiamo dall'ultimo trailer di Stranger Things che nel corso della nuova stagione potremmo rivedere una vecchia conoscenza della serie.

Alla fine del filmato, mentre la cinepresa si ferma davanti ad una porta con il numero 11, si sente il dottor Brenner (la cui faccia non si vede mai) chiedere: "Stai ascoltando, Undici?". Non è chiaro se si tratti di un flashback, di un sogno o se Undici stia usando le sue capacità telecinetiche per trovare Brenner nel presente, ma sebbene inizialmente il dottor Brenner sembrava essere stato ucciso dal Demogorgon nella prima stagione, è stato suggerito nelle stagioni 2 e 3 che potrebbe essere ancora vivo, e ora il teaser sembrerebbe confermarlo.

Nel corso della medesima intervista, Harbour ha anche spiegato il motivo del cambio di look del personaggio di Hopper nella nuova stagione: a quanto pare c'è altro dietro, quel look per Hopper è stato deciso proprio da Harbour dopo aver interpretato un secondo personaggio proveniente dalla Russia: Red Guardian, alter ego di Alexi Shostakov, risposta sovietica a Captain America in Black Widow.



Red Guardian inizia il suo viaggio nel film in una prigione russa e ha gli stessi capelli e la barba arruffata che Hopper avrebbe dovuto sfoggiare nella quarta stagione di Stranger Things. Tutte queste coincidenze avrebbero scatenato i fan alla ricerca di misteriosi collegamenti tra la serie Netflix e il film Marvel. Per impedire tutto questo Harbour ha pensato di differenziare drasticamente i suoi due personaggi.