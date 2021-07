Stranger Things 4, David Harbour sta mantenendo il più grande segreto di Hopper da 5 anni

Intervistato da Entertainment Weekly in occasione dell'uscita del film Marvel Black Widow, in cui veste i panni di Red Guardian, David Habour ha svelato delle importanti anticipazioni sul ruolo di Hopper nella quarta stagione di Stranger Things.

"Ci sono alcune cose divertenti che stiamo preparando per questa stagione, ma anche le più drammatiche che abbiamo dovuto realizzare finora", ha dichiarato la star di Hellboy. "Vedremo Hopper nel suo lato più vulnerabile, riveleremo molti retroscena che sono stati soltanto accennati. Vedremo molte di queste trama e assisteremo alla sua rinascita."

A proposito di backstory, l'attore ha poi rivelato che la stagione 4 includerà un grande colpo di scena che riguarda Hopper, e di cui lui è al corrente fin dal primo giorno sul set della serie Netflix. "C'è una cosa molto importante di questa stagione che ho saputo dal primo fotogramma della prima stagione - ha aggiunto - Io e i Duffer ci chiedevamo 'Non sarebbe bello se...?' già dal primo momento in cui abbiamo iniziato a girare. Non abbiamo mai pensato che saremmo arrivati ad una seconda stagione, e ora abbiamo la possibilità di farlo in questa. È così soddisfacente aver avuto un'idea cinque anni prima e poter dire 'Oh questa è la stagione in cui svelerò questo segreto che stavamo utilizzando solo come informazione. Finalmente lo riveleremo, ed è una cosa davvero fantastica!"



