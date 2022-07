Stranger Things 4, David Harbour sulla sua perdita di peso: 'Il segreto è non mangiare'

David Harbour si è allenato molto per Stranger Things 4 tanto da riuscire a perdere quasi 40 chili in meno di 8 mesi per riuscire ad interpretare al meglio il reietto Hopper, prigioniero in un gulag della gelida Russia comunista.

Raggiungere questa nuova forma fisica non è stata di certo cosa semplice per l'attore, che non solo ha dovuto seguire ogni giorno una work-out routine ben definita ma, ha dovuto anche rinunciare ad uno dei più grandi piaceri che la vita concede e cioè il buon cibo.

Ai microfoni di BBC Breakfast l'interprete del padre putativo di Undi ha rivelato di aver praticato il diugiuno intermittente oltre che il pilates, una disciplina che aiuta al raggiungimento dell'armonia globale dell'individuo: "Alla fine della terza stagione pesavo circa 122 chili e poi quando siamo arrivati alla quarta ne pesavo più o meno 85. Quando perdi così tanto peso è tutta una questione di non mangiare e sentirsi sempre affamati. Questo è il segreto. volete saper come ho fatto a raggiungere una così drastica perdita di peso ve lo dico: il segreto è non mangiare. Non penso che lo rifarò mai più".

Naturalmente, questa drastica perdita di peso lo ha costretto ad indossare alcune protesi sul viso e sul volto per poter interpretare al meglio il vecchio Hopper più in carne in alcuni flashback visti nella serie Netflx. Stranger Things 4 è stato un successo e sicuramente, il merito di un simile risultato spetta a questo straordinario cast disposto a tutto per poter interpretare al meglio i personaggi creati dai fratelli Duffer.