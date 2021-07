Stranger Things 4, David Harbour: 'provo un profondo affetto paterno per Millie'

L’attesa per la quarta stagione di Stranger Things sta logorando i fan che sono curiosi di conoscere il destino di uno dei loro personaggi preferiti, Jim Hopper interpretato da David Harbour. L'attore ha recentemente parlato del suo rapporto con la giovane co-star Millie Bobby Brown conosciuta sul set della serie Netflix.

Nelle prime stagioni Hopper è entrato spesso in azione, ed ha assunto un ruolo più protettivo e paterno nei confronti di Undici (Millie Bobby Brown) oltre che conquistare il cuore del pubblico.

Apparentemente lo sceriffo si è a sacrificato nel finale della terza stagione, anche se Harbour ha recentemente confermato che vedremo molto di più del suo atteggiamento eroico nella quarta stagione.

Il teaser della quarta stagione di Stranger Things ha confermato il fatto che Hopper è vivo ed è stato trasportato in Russia, costringendolo a separarsi da Undici e dagli altri personaggi della serie.



Durante un'apparizione nel podcast That Scene With Dan Patrick, per Entertainment Weekly, Harbour ha rivelato che vedremo un ritorno al "regno dei guerrieri perché c'è qualcosa nel ruolo di papà in cui, sai, è un po' come il gene del papà. Inizi a diventare una presenza scomoda per i figli a un certo punto, che iniziano a dire: 'Oh, papà' in un tono come se qualcuno li stesse umiliando, non sono ancora pronto per questo. Voglio ancora essere una presenza."

Nei cinque anni trascorsi dal debutto di Stranger Things, sia le sue giovani star che quelle adulte sono diventate nomi importanti a Hollywood.

Harbour ha afferma di sentirsi "protettivo" e "paterno" nei confronti della sua co-star Millie Bobby Brown e che ha assunto quella mentalità non solo sullo schermo, ma anche nella vita reale:

"Millie e io abbiamo sempre avuto una sorta di relazione speciale perché l'ho conosciuta quando era così giovane", ha detto Harbour. "La conoscevo prima che arrivasse questa grande fama. Ho sviluppato una vera preoccupazione. Mi preoccupo per lei, per la fama e per tutto ciò con cui deve lottare. E ho sempre sentito questo tipo di profondo affetto paterno per lei".



Nella prima stagione abbiamo scoperto che Hopper aveva perso sua figlia e nella seconda stagione lo sceriffo ha iniziato a prendersi cura di Undici come se fosse sua figlia. Il legame tra i due è uno dei migliori rapporti dello show, non è ancora stato rivelato se riusciranno a riunirsi nella quarta stagione.



Non è ancora stata fissata una data di uscita per Stranger Things 4, ma l'annuncio dovrebbe arrivare a breve secondo il produttore Shawn Levy.