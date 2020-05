Stranger Things 4, il passato di Undici e Hopper è collegato: David Harbour spoilera? - Aggiornata

Nonostante gli alti e bassi la quarta stagione di Stranger Things sta lentamente progredendo, ma sembra che stavolta non sia solo la pandemia o i fan a lanciare il guanto di sfida a Matt e Ross Duffer, registi e creatori della fortunata serie Netflix, ma anche David Harbour, che non manca di stuzzicare i fan con alcune succulente informazioni.

Durante la recente apparizione al Liverpool Comic-Con l'attore ed interprete di Jim Hopper ha fatto alcune affermazioni sul lavoro dei Duffer, dichiarazioni che sono tanto pungenti quanto interessanti, perché aprono anche un'importante partentesi su quello che vedremo nei prossimi episodi.

"Undici scoprirà cinque scatole, una delle quali contiene materiale di Brenner proveniente dagli Hawkins Lab, una delle quali reca la scritta "'Papà', una 'Vietnam ed una 'New York'. Ci sono queste tre cose che abbiamo già deciso saranno nella nuova stagione e se non ci saranno allora significherà che sono dei cattivi scrittori... E i fratelli Duffer sono bravissimi scrittori. So per certo che nella Stagione 4 faremo una grande, enorme rivelazione sul passato di Hopper. "

"In qualche modo i fan lo hanno percepito, ma non ne abbiamo mai davvero parlato," ha aggiunto Harbour, riferendosi alle rivelazioni passate di Hopper sulla giovane figlia Sara (Elle Graham), sulla sua probabile morte causa del cancro e anche era un decorato veterano della guerra del Vietnam.

"Sono entusiasta di rivelare questo aspetto del personaggio. È una delle cose che conosco dal primo secondo della prima scena, ma non ne ho mai potuto parlare. Adesso finalmente lo svilupperemo alla grande. Quello che preferisco è che voi non avete idea di cosa accadrà, e che tutto questo ha a che fare proprio con il contenuto delle scatole 'New York, Vietnam' e 'Papà'. E sono contento che sappiate di più su questa storia: ovviamente è tutto collegato alle vicende di Undici, Joyce e il resto. "

Ha poi concluso: "È una grande rivelazione, e sono emozionato all'idea che la scopriate."

Come si suol dire "il mistero s'infittisce" e stavolta le spiegazioni non solo non districano i nodi della trama, fanno aumentare l'hype alle stelle! Jim e Undi hanno un passato segreto in comune? I due si sono già incontrati in Vietnam quando la ragazzina era solo una bambina? Se sì, cosa aveva a che fare Hopper con le misteriose ricerche governative?

Per adesso non c'è risposta, quello che invece sappiamo sono i film che hanno ispirato STranger Things 4 e che Stranger Things 4 sarà la più terrorizzante di tutte.