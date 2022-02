Stranger Things 4, David Harbour rassicura i fan: 'Arriverà presto'

La promessa di David Harbour arriva in maniera alqunto inaspettata. Durante una partita di basket dei New York Knicks, le telecamere hanno ripreso lui e Noah Schnapp mentre erano seduti nella tribuna d'onore: i due attori di Stranger Things hanno colto l'occasione per rassicurare gli spettatori sull'arrivo dei prossimi episodi!

Dopo la lunga pausa dovuta alle difficoltà produttive causate dalla pandemia, Stranger Things sta per tornare: ciò che è noto finora dell'uscita di Stranger Things 4 è che la nuova stagione dovrebbe arrivare nell'estate del 2022, come annunciato da Netflix durante lo scorso Stranger Things Day.

La precedente stagione della celebre serie paranormale era approdata su Netflix a luglio 2019 e aveva lasciato i fan a bocca aperta dopo un importante cliffhanger che ha fatto crescere l'attesa per la quarta stagione.

Mentre i fan ingannano l'attesa lavorando alle proprie ipotesi sull'uscita di Stranger Things 4, David Harbour si è fatto portatore di un messaggio rassicurante. Durante una partita del campionato NBA, le telecamere lo hanno individuato nel pubblico insieme al giovane collega Noah Schnapp. Harbour ha approfittato del momento per mostrare un messaggio dallo schermo del suo smartphone: "Stranger Things 4 arriverà presto, promesso".

Il fermo immagine è stato pubblicato anche sui profili social della squadra dei New York Knicks, come nel caso del tweet che potete vedere alla fine dell'articolo.

Ovviamente l'attore non ha rivelato la data d'uscita, ma ha di certo rassicurato molti appassionati, colmando il silenzio sullo show in seguito al trailer diffuso a novembre. Dato che i nuovi episodi usciranno in estate, nei prossimi mesi arriveranno nuovi teaser e trailer e, magari sarà uno di questi a rivelarci finalmente la data d'uscita di Stranger Things 4!