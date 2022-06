Stranger Things 4, David Harbour rivela: 'Ecco la mia fan theory preferita!'

Nei tre anni che hanno separato la terza stagione di Stranger Things dalla quarta, uscita un mese fa su Netflix, molti fan hanno cercato di dare una spiegazione plausibile a quanto visto fino a quel momento, ipotizzando i futuri risvolti nei capitoli successivi. In una recente intervista David Harbour ha rivelato qual è la sua fan theory preferita!

Dopo che nelle scorse settimane aveva svelato di essersi rovinato la vita con World of Warcraft durante un panel della Netflix Geeked Week dedicato alla celebre serie dalle atmosfere anni '80, l'attore che nello show interpreta il personaggio di Jim Hopper ha rivelato a Entertainment Weekly qual è la teoria dei fan che lo ha colpito maggiormente.

Tra le ipotesi sul futuro di Hopper in Stranger Things 4 che sono circolate nei mesi scorsi, "c'era questa teoria per cui Hopper in realtà era morto nella stagione precedente e lo hanno clonato in Russia, e che in questa stagione sarebbe diventato il cattivo. Io e Vecna saremmo in qualche modo collegati. E' totalmente sbagliato, ma mi piace" ha rivelato Harbour.

Mentre le ipotesi dei fan si concentrano sul Volume 2 di Stranger Things 4, che debutterà il prossimo 1° luglio, i co-creatori Matt e Ross Duffer hanno recentemente confermato che gli ultimi due episodi lasceranno alcune questioni irrisolte in vista della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Infatti, a proposito del mistero relativo alla scansione del tempo nel Sottosopra, hanno dichiarato: "Si tratta di una delle poche domande che abbiamo sollevato in questa stagione che non troverà risposta nel Volume 2, ma che prepara il campo ad alcune importanti rivelazioni della stagione finale".

I creatori dello show Netflix hanno inoltre rivelato che Stranger Things 4 non avrà un lieto fine: "Di solito alla fine di una stagione, tendiamo a legare tutto con un bel fiocco prima di una piccola anticipazione che rivela 'Attenti, qualcosa sta per succedere'. Andando verso la quinta stagione, non dobbiamo farlo. Non ci sarà un reset alla fine di questa stagione". Sul medesimo tono le rivelazioni di Joseph Quinn sul finale di Stranger Things 4 che ha anticipato: "Sarà una carneficina!".