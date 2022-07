Stranger Things 4: David Harbour svela da dove viene la spada vista nel finale

Il Volume 2 di Stranger Things 4 ha svelato delle sorprese incredibili e proprio di una di queste ha voluto parlare David Harbour, attore che in questa stagione torna a interpretare un redivivo Hopper dopo che il suo personaggio era stato dato per morto al termine della terza stagione. L'attore, intervenuto su Instagram, si è rivolto a tutti i fan.

Nel post, Harbour ha rivelato che la spada che gli vediamo impugnare nel finale di stagione di Stranger Things 4 proviene direttamente dagli oggetti di scena di Conan Il Barbaro, cult con protagonista Arnold Schwarzenegger!

Ecco le parole di Harbour nel post Instagram, che trovate anche in calce a questa news: "Allerta nerd. L’oggetto di scena alla fine dell’episodio 9 è la spada di Atlantide dei film CONAN. Un adorabile fan ha trovato un fermo immagine di quando è stata presa nell’ep 7 e utilizzata da uno sfortunato detenuto che ha incontrato una morte prematura vicino alle celle al fianco della nostra fossa dei gladiatori. Il vero entusiasmo dietro tutto ciò, tuttavia, è che la spada che l’incredibile reparto di oggetti di scena di ST (rivelatevi ragazzi così posso attribuirvi il metodo) mi ha dato è LA SPADA REALE usata nelle riprese di entrambi i film di CONAN. Era pesante come l’inferno, ed è stato un così grande onore impugnarla. Arnold Schwarzenegger sono pronto ad accettare i tuoi appunti sulla mia tecnica".

Nel frattempo, Master of Puppets è prima in classifica su iTunes per quanto riguarda le canzoni rock, tutto merito della sua presenza nel Volume 2 di Stranger Things, che fa da eco a quanto mostrato nel Volume 1, dove lì l'attenzione era stata catalizzata dalla presenza di Running Up That Hill di Kate Bush in playlist.