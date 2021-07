Stranger Things 4, David Harbour vuole un easter egg di Red Guardian nella serie Netflix

Dopo aver interpretato con successo il fantastico Alexei Shostakov/Red Guardian nel Black Widow di Cate Shortland al fianco di Scarlett Johansson, il mitico David Harbour ha recentemente ammesso di amare molto l'idea della presenza di qualche tipo di easter egg sul personaggio nei prossimi e attesi episodi di Stranger Things 4.

Ricordiamo infatti che nella serie Netflix l'attore veste i panni di Jim Hopper, che alla fine della terza stagione è stato dato brevemente per morto fino all'annuncio della quarta stagione, dove almeno inizialmente lo vedremo in un campo di prigionia in Russia, elemento che lo accomuna proprio al suo Red Guardian, inizialmente tenuto prigioniero in un edificio immerso nelle nevi russe o siberiane.



E secondo Harbour, sarebbe fantastico se Stranger Things omaggiasse la cosa con un easter egg: "Ho ancora un po' di riprese da fare", ha detto ai microfoni di Fandango All Access, "Forse posso parlare con i creatori della serie, perché vorrei davvero tanto un easter egg su Alexei. È una coincidenza davvero incredibile che entrambi siano finiti in una prigione russa. Avevo barba e capelli lunghi ed ero pronto a recitare nella nuova stagione, poi è arrivato Black Widow ed ero tipo 'oh, posso utilizzare ancora barba e capelli lunghi, sarà fantastico'".



Poi però passando dal MCU a Stranger Things 4 Harbour ha detto ai Duffer Brothers "che non poteva avere lo stesso aspetto, perché le somiglianze erano troppe": "Quindi abbiamo inventato un intero retroscena per questo. Sono molto bravi in questo".