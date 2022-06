Stranger Things 4, David Harbour contro World of Warcraft: 'Mi ha rovinato la vita!'

I fan di Stranger Things 4 sanno bene quanto lo show sia pieno di citazioni a Dungeons & Dragons, ma a quanto pare David Harbour (che interpreta Jim Hopper) ha avuto un'esperienza importante anche con un altro gioco: World of Warcraft. Ecco che cosa ha rivelato durante il panel della Netflix Geeked Week dedicato a Stranger Things!

David Harbour ha parlato apertamente della sua auto-diagnosticata dipendenza dal celebre videogioco, raccontando la sua storia da incessante giocatore del titolo MMO parlando di "selvaggia dipendenza", almeno fino a che The Sims lo ha aiutato in un inaspettato percorso introspettivo.

"Nel 2005, ci ho giocato fin troppo. Mi ha rovinato la vita per tipo un anno, cioè, ero proprio fuori di me" ha dichiarato Harbour. "Ero un Elfo della notte guerriero chiamato Norad ed ero il secondo tank della mia gilda".

Il caso di Harbour è ancor più singolare se pensiamo al fatto che è stato un altro gioco ad aiutarlo a uscire da questo periodo di forte attaccamento al medium videoludico. L'attore ha infatti raccontato che, giocando a The Sims con un personaggio che aveva intrapreso la carriera nella recitazione, si è reso conto di un parallelismo tra lui e il suo avatar: "Il mio avatar era arrivato a un certo livello della sua carriera e provavo a farlo lavorare sulle sue abilità oratorie, volevo che lavorasse sui discorsi e si allenasse, e invece tutto ciò che voleva fare era stare seduto e giocare ai videogiochi. A un certo punto ho visto tutta la mia vita davanti a me...".

Dopo il panel in cui David Harbour ha rivelato il suo rapporto con World of Warcraft, e più in generale con i videogiochi, è stato mostrato il teaser del Vol. 2 di Stranger Things che ha anticipato alcune immagini degli ultimi 2 episodi della stagione che debutteranno il prossimo 1° luglio! Intanto, con i primi 7 episodi Stranger Things ha segnato un record inedito per Netflix!